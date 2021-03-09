«Уже рассекаю по трассам»: Сергей Лазарев похвастался ездой на сноуборде

37-летний артист за пять дней овладел доской для катания по снежным склонам.

Певец Сергей Лазарев опубликовал видео с горнолыжного курорта «Роза Хутор». Исполнитель рассказал, что стал настоящим фанатом сноуборда.

Напомним, что в последнее время отец двоих детей отдыхает в Сочи. Артист признался в любви горам, снегу и новому для себя открытию — доске для катания.

«Но главный адреналин, конечно, в горах! Пять дней обучения, и я уже рассекаю по трассам!!! Конечно же, при полной защите, с инструктором и без «фанатизма». Но скажи мне еще пару недель назад, что я так поеду и вообще полюблю сноуборд — никогда бы не поверил!!! Вообще круто, что у нас в стране есть такие горнолыжные курорты!» — заявил Лазарев.

Сергей прикрепил ролик своей езды. Поклонники артиста, как и сам певец, были восхищены и приятно удивлены мастерству Лазарева:

«Класс! Поздравляю! И стойка правильная», «Крутышка какой», «Вау! Как залипательно», «Сноубордист наш», «Невероятно круто», «Просто как медитация какая-то, Сергей… Смотрела бы и смотрела!»

Напомним, недавно Сергей стал победителем среди звездных танцоров на шоу « Танцы со звездами » .

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