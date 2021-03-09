«Умею кайфовать»: Анна Семенович в платье с цветочным принтом прогулялась по египетским садам

Телеведущая Анна Семенович опубликовала свежее фото яркого наряда из отпуска. Примечательно, что в комментариях под снимком знаменитость призналась в своем новом статусе.

Певица подчеркнула, что уже не состоит в романтических отношениях. Несмотря на отсутствие брака и детей, Анна чувствует себя счастливой.

«Меня можно осуждать, что в 40 лет я еще не замужем, и у меня нет детей, но я честна с собой и с этим миром. Живу так, как хочу. Уверена, что мужчина приходит в жизнь женщины, чтобы сделать ее лучше, а не утяжелять. Я буду жить с тем, с кем мне будет в кайф, ведь я умею кайфовать от жизни!» — заявила Семенович.

Поклонники Анны подтвердили слова кумира. Они заметили искреннюю улыбку и цветущий вид артистки. Образ знаменитости в голубом летящем платье с принтом заставил фанатов оставить восхищенные комментарии:

«Какая все-таки вы красотка», «Анечка, как хорошо Вам!», «Просто умница и красавица», «Женщина-праздник», «Вы просто прелесть!», «Аня, вы такая стройная тут, прям куколка».

«Не надо ничего додумывать, просто я стала с ним несчастной, ибо терпеть не могу вранье», — резюмировала Семенович рассказ о расставании.

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