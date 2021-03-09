«Я счастливый человек»: Рита Дакота поздравила себя с днем рождения

Исполнительница авторских песен Рита Дакота разместила торжественный пост в своем микроблоге. Девушка подвела итоги прожитой за 30 лет жизни.

В свой 31-й день рождения артистка поблагодарила родителей, возлюбленного, друзей и дочь за поддержку. Рита также рассказала, что прошедший год был непростым для нее, но очень увлекательным и полным на события.

«Ну что, с Днем Рождения меня! Ты был таким насыщенным и таким уникальным, мой тридцатый год. Не верится, что жизнь может так сильно меняться за одно лишь воплощение… Я очень счастливый человек. И каждый день все более полно ощущаю это», — призналась Дакота.

Бывшая жена исполнителя Влада Соколовского пожелала себе стать сильнее в новом году. А также Рита рассказала о подарке, который преподнесла себе на день рождения. Им оказался новый музыкальный трек о жизненном пути с чистого листа:

«Я не знала, как мне порадовать своих близких, свою семью и свою стаю в этот день лучше, чем выпустить песню, которую они все очень любили и ждали».

Поклонники Риты поблагодарили кумира за песню и поздравили с личным праздником:

«Боже, как меня мурашит от каждого слова», «С днем рождения, Ри!», «Невероятная, осознанная и самая любимая исполнительница».

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