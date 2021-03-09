Восточная принцесса: Кабаева в тюбетейке и с косичками предстала на памятном снимке из юности

Алина Кабаева крайне редко появляется на светских мероприятиях. Чаще всего ее можно увидеть за кулисами соревнований, гимнастка хоть и ушла из большого спорта, но до сих пор поддерживает юные дарования. С особой теплотой она относится к своему тренеру Ирине Винер. Для Алины наставница стала второй мамой. Поклонники с большим трепетом и нежностью вспоминают Кабаеву, которая запомнилась им своим трудолюбием, целеустремленностью и скромностью.

При этом в интервью журналу Vogue гимнастка призналась, что с юности любила красиво одеваться. Алина могла даже потрать все накопленные карманные деньги на брендовые вещи, бывая за границей на чемпионатах. Свой стиль и элегантность ей привила мама — Любовь Михайловна.

На одной из фан-страничек чемпионки появился ее архивный снимок, который также публиковался и в различных фотогаллереях. В кадре еще юная Алина Кабаева позировала в тюбетейке и с косичками. Образ восточной принцессы дополнили «золотой» браслет и кулон на цепочке. Спортсменка приветливо улыбалась на фото, лучась счастьем.

Смотрите также: