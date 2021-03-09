«Ах, эта родинка!»: Саша Савельева в крошечном лифе засветила упругие полушария груди

Саша Савельева и Кирилл Сафонов воспитывают общего сына Леона. Экс-солистка группы «Фабрика» и сейчас может похвастаться роскошным телом без изъяна. На летних снимках, которые то и дело попадают на фан-странички певицы, она позировала в эффектном мини-бикини. Примечательно, что крохотный лиф купальника едва скрывал упругие округлости груди поп-дивы с ее сексапильной родинкой. Примечательно, что возлюбленный певицы не запрещает ей оголяться на камеру, демонстрируя все то, чем так щедро наградила Сашу матушка природа.

«А поплавок-то как отставила», «Какие нежности!!», «Ах, эта родинка!!», «Чуть и видны пуговки под лифом», «Шикарный вид», «Такая тонкая талия», «Чувственная, секси-леди», «Кирилл там еще в сознании??», «Ошалеть можно», «Вау, почти что голышом», «Вот эта мамасита», «Горячая девочка», «Шикс! Фигурка — ягодка», «Оу! Зажгла», — пишут фолловеры.

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