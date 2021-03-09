«Безграничной вам любви!»: бывший муж Климовой запечатлелся за рисованием картины

Актер Игорь Петренко, бывший муж актрисы Екатерины Климовой, в Instagram разместил фотографию, на которой он запечатлен в мастерской. Мужчина на красивом кадре за работой. Он рисует картину. Актер тепло поздравил всех женщин в 8 Марта.

«Вы — наше главное вдохновение! С весной! Будьте счастливы, наши девчонки, наши мамы и наши бабушки! Безграничной вам любви!» Игорь Петренко

«Спасибо. Вы – замечательный актер», «Игорь, твоих девочек и жену Кристину с праздником», «Игорь рисует? Не знали», «Красивая у вас получилась работа», «Игорь – вы большой талантище», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что у Игоря Петренко за плечами два неудачных брака. Его первой женой была актриса Ирина Леонова. Второй супругой — известная актриса Екатерина Климова. Она подарила ему двух сыновей — Матвея и Корнея. Сейчас актер счастлив в браке с актрисой Кристиной Бродской. У пары уже подрастают три дочери.

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