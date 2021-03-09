Илья Соболев из «Камеди Клаб» показал свою подкаченную жену в татуировках и купальнике

Резидент «Камеди Клаб» Илья Соболев в Instagram поделился фотографией, на которой можно увидеть его татуированную красавицу-жену в купальнике. Надо признать, что девушка находится просто в отличной форме. У нее достаточно рельефная фигура. На втором кадре запечатлены его дочери от Натальи Пахомовой.

«Поздравляю своих принцесс! Люблю вас! Всех остальных дам с тем же праздником и желаю всем счастья!» Илья Соболев

«Илюха, она тебя бьет. Признайся честно», «Сначала подумал, что Ким Кардашьян на первой фотографии», «Какие авторитетные татухи у твоей жены», «У тебя потрясающие девочки. С праздником их», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что жена Ильи Соболева занимается юриспруденцией, а также вопросами приобретения недвижимости за рубежом. У женщины есть свое агентство недвижимости в Испании. У пары две дочери – София и Ева. Известно, что популярный комик все свое свободное время старается проводить с семьей и любимыми наследницами.

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