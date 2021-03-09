«Пять лет. Не скучаем»: Юлия Снигирь показала подросшего сына Федю от Евгения Цыганова

Наследник в звездной семье растет буквально не по дням, а по часам.

Актриса Юлия Снигирь в Instagram показала своего сына Федю от актера Евгения Цыганова. Мальчику, который растет буквально не по дням, а по часам, исполнилось уже пять лет. На фотографии он запечатлен в красивой рубашке и с разрисованным лицом. На голове у парня поделка из бумаги в виде короны.

«Пять лет. Не скучаем», — подписала кадр Юлия Снигирь. «Какие у него глаза. С днем рождения вашего мальчика», «Здоровья, радости и успехов вашему мальчику Федору. Пусть радует своих родителей», «Папина копия. С днем рождения вашего любимого сыночка», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в свое время ради Юлии Снигирь ее нынешний муж Евгений Цыганов оставил предыдущую жену с семью детьми. Он, как известно, долгие годы состоял в гражданском браке с актрисой Ириной Леоновой. Добавим, что в меру своих возможностей Евгений Цыганов помогает предыдущей семье. Он, в частности, исправно платит алименты.

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