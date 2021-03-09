«Странные складки! Купальник великоват?»: 43-летняя Климова в бикини не постеснялась оголиться

В свои 43 года Екатерина Климова сумела построить карьеру на ТВ и в театре. Также она стала многодетной мамой — у актрисы есть четверо детей. Старшая 19-летняя дочка Лиза учится в МГУ, сыновья — Матвей и Корней пока еще в Ломоносовской школе. А крошка Белла увлекается танцами.

На летних снимках Екатерина позировала в умопомрачительном купальнике, подчеркнув прелести фигуры под тонкой тканью. Однако не всем поклонникам актрисы бикини Климовой пришлось по вкусу. Многим показалось, что свой плавательный костюмчик экс-возлюбленная Гелы Месхи взяла не по размеру.

«Я один разглядел неровности кожи?! Или это так свет падает?», «До чего же эффектно!!», «Татуировка на бедре явно не украшает», «Стройная, но купальник какой-то неудачный», «Странные складки!! Купальник как-будто не по размеру, великоват?!», «Ауф, бывшие кусают локти?!», «Ой-ой, все мужья залипли», «Шикарная», «Очень изящная, стройняшка», «И у нее четверо детей?! Не верим», «Соблазнительно и пикантно», «Дочка старшая уже ростом с маму!! А тут такие виды», — пишут фолловеры.

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