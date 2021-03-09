«Ну как же тебя угораздило родиться в женский праздник?»: Тарзан станцевал стриптиз для Горбань

Актриса и звезда сериала «Кухня» Мария Горбань в Instagram поздравила с днем рождения своего друга культуриста и стриптизера Тарзана. Она под гитару исполнила песню. Правда, как выяснилось. пела она не сама. Звезда лишь открывала рот. Причем в какой-то момент на заднем плане появился главный виновник торжества, который красиво станцевал перед Горбань стриптиз.

«Ну как же тебя угораздило родиться в женский праздник? С Днем рождения, Сереня! Оставайся вечно молодым!» Мария Горбань

«Мария, вы сногсшибательная красотка и голос прекрасный. Обожаю ваше пение», «Маша, круто исполнила. Хочется слушать и слушать», «Ребята. Это не она поет. Это пение вокалистки группы», — пояснили пользователи.

Напомним, что мужу певицы Наташи Королевой исполнился 51 год 8 Марта. Ранее с праздником его поздравила любимая теща Людмила Порывай. Она заявила, что никому не даст в обиду своего зятя, которого любит и уважает.

Смотрите также: