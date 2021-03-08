«В лице моих женщин»: Иосиф Пригожин записал поздравление с 8 Марта

Муж певицы Валерии — Иосиф Пригожин — приехал к теще, чтобы поздравить ее с весенним праздником. Примечательно, что знаменитость записал видеообращение со словами благодарности для всей женской части своей аудитории.

Пригожин вместе с возлюбленной накрывали на стол дома у мамы Валерии — Галины Николаевны. Пока родительница Народной артистки России разогревала сырники и мыла голубику, Пригожин стал записывать ролик с торжественным поздравлением.

«Заехали поздравить маму с 8 Марта. У меня завтрак у тещи, не знаю, как у вас. Дорогие женщины от всей души поздравляю с этим замечательным праздником! Будьте счастливы, и пусть ваши мужчины всегда носят вас на руках!», — заявил Пригожин.

Валерия и ее мама присоединились к словам Иосифа и принялись завтракать.

«В лице моих женщин поздравляю всех девочек с праздником!», — резюмировал продюсер.

Отметим, недавно Иосиф Пригожин принял участие в кулинарной программе на ТВЦ. Знаменитость продемонстрировал способности шеф-повара и приготовил праздничный ужин для дам в Международный женский день.

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