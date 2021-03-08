«В обиду не дадим»: Порывай тепло обратилась к зятю-культуристу в его 51-й день рождения

Мать певицы Наташи Королевой 75-летняя Людмила Порывай в Instagram тепло и нежно обратилась к своему зятю культуристу Тарзану, которому 8 марта исполнился 51 год.

Как отметила Людмила Порывай, предназначение Тарзана в жизни – радовать женщин. По ее словам, она мечтает, чтобы его таланты, энергия и мужская харизма реализовывались в самых разных жанрах. В театре, кино, живописи.

«Ты очень хороший, добрый, открытый парень. За это мы тебя любим и в обиду не дадим, как бы кому-то не хотелось! С днем рождения!» Людмила Порывай

Напомним, что бодибилдер Тарзан несколько месяцев назад угодил в грандиозный скандал. Он изменил своей жене Наташе Королевой, о чем позже признался на всю страну. При этом он отмечал, что готов нести ответственность перед женой, а люди, которые его подставили, жестоко пожалеют. В итоге сейчас в звездной семье царит мир и спокойствие. Королева и Тарзан неимоверно счастливы около друг друга.

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