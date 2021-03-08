Евгений Алдонин с ветерком прокатил на снегокате красавицу-жену и крохотную дочку

Жена футболиста Евгения Алдонина Ольга в Instagram разместила трогательный ролик, на котором можно увидеть, как ее муж поздравляет супругу и наследницу с 8 Марта.

На кадрах записи Евгению Алдонину привозят огромный букет цветов. Далее с тюльпанами можно увидеть уже Ольгу. Она невероятно счастлива. Затем Ольга вместе с дочкой Анжеликой садится на снегокат, и Евгений Алдонин с ветерком катает любимых людей. При этом ее сын Артем находится здесь же рядом, сопровождая родителей и сестренку.

«Очень классно и красиво получилось», «Малыш у вас такой довольный рядом с вами скачет», «Поздравляем вас с праздником 8 Марта. Вы большие молодцы», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Евгений Алдонин был женат на певице Юлии Началовой. Она подарила ему дочь Веру. Девушка частый гость в новой семье Евгения Алдонина. Она много времени проводит с братом и сестренкой, а также своей мачехой.

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