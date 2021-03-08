«Решила работать»: Айза Долматова рассказала, как спасается от разлуки с Олегом Майами

Бизнесвумен Айза Долматова ответила на вопросы поклонников в Stories личного аккаунта. Оттуда фанаты бывшей жены рэпера Гуфа узнали о планах знаменитости в Международный женский день.

Оказалось, Долматова не собирается праздновать 8 Марта. Боле того, Айза будет работать. Некоторые из подписчиков телеведущей объяснили такое рвение к труду желанием забыться.

«Я решила работать пойти. И вчера, и сегодня, и завтра», — написала Айза.

Отметим, ранее стало известно о том, что Олега Майами заподозрили в измене Долматовой с Ольгой Бузовой. Сама Айза винит себя в расставании с исполнителем. Знаменитость упомянула в микроблоге, что страдает ментальными расстройствами. По словам Айзы, именно это не вынес Майами.

Также певица поделилась свежим фото в нарядном платье с животным принтом. Поверх него Долматова надела ожерелье со стразами.

«Мальчики закрались в комнате, мать не пускают. Говорят, что готовят мне сюрприз. Я, конечно, не против получать то, что изготовили известные дизайнеры или ювелиры, но подарки, сделанные детьми своими руками мне нравятся гораздо больше», — рассказала Айза про подарки на 8 Марта от сыновей.

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