«Желаю вам построить дачу своей мечты!»: Туктамышева тепло поздравила Мишина с 80-летием

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию в женском одиночном разряде Елизавета Туктамышева в Instagram тепло и нежно поздравила выдающегося российского тренера Алексея Мишина с днем рождения. Ему 8 Марта исполнилось 80 лет.

Как отметила Туктамышева, 8 Марта принято поздравлять девушек и женщин, но у нее более весомый повод. По ее словам, без этого специалиста невозможно развитие современного фигурного катания. Сама она не может представить свою жизнь без Алексея Мишина. Он, как она отметила, повлиял на судьбу многих людей.

«Я горжусь тем, что являюсь вашей спортсменкой! Вы — самый лучший. Желаю вам построить дачу своей мечты! И чтобы вдохновение и стремление к новому никогда не покидало вас». Елизавета Туктамышева

Алексей Мишин воспитал целую плеяду выдающихся спортсменов, среди которых есть победители и призеры Олимпиад. Наверное, его самым талантливым учеником следует признать Евгения Плющенко, который дважды побеждал на главном старте четырехлетия.

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