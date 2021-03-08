«Верю в женскую дружбу»: Инна Маликова запечатлелась с приятельницей в атласном платье в горошек

Вокалистка и руководитель ансамбля «Новые Самоцветы» — Инна Маликова — опубликовала свежее фото на своей странице в Сети. На снимке знаменитость предстала в длинном платье из блестящей ткани.

Отметим, что многие звезды заранее начали праздновать 8 Марта. Исполнительница Инна Маликова тоже начала отмечать торжество накануне Международного женского дня. Вместе с дизайнером и подругой Анастасией Задориной она сфотографировалась на светском мероприятии. Для вечернего выхода Инна надела белоснежное платье в мелкий черный горох. Небольшие воланы украсили наряд артистки. А на Анастасии было черное платье-жакет с узором из крупных страз.

«Вообще искренне радуюсь тому, что меня окружают самые лучшие подруги! И я не просто верю в женскую дружбу, я считаю это действительно подарком судьбы. Ведь именно мы, женщины, способны бесконечно любить, верить, создавать, желать и заражать этими чувствами все вокруг! Мои дорогие девочки, будьте любимы, желанны, и пускай каждый день проходит с улыбкой на лице в предвкушении чуда!», — заявила Маликова.

Поклонники певицы остались в восторге от наряда Инны:

«Какие вы красивые», «Какие вы элегантные», «Инна, ты просто прекрасна».

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