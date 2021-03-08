«Любите себя и балуйте»: Екатерина Гордеева тепло поздравила женщин с 8 Марта

Двукратная олимпийская чемпионка уже много лет живет в Америке.

Двукратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию в парах Екатерина Гордеева, которая уже много лет живет в США, тепло поздравила всех женщин с праздником 8 Марта. Она поделилась кадром с берега океана. Гордеева на снимке буквально светится от счастья.

«Девушки, женщины, мамы, бабушки, дочки, внучки, подруги с 8 Марта вас! Любите себя и балуйте. Много вам цветов, улыбок, счастья, любви, позитива и мужского внимания». Екатерина Гордеева

«Катя, с праздником весны. Всех вам благ», «Спасибо вам огромное. С праздником, и счастья вашей семье», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Екатерина Гордеева была замужем за фигуристом Сергеем Гриньковым, который умер в результате обширного инфаркта в 1995 году. От него она родила в 1992 году дочь Дарью. Позже она вышла замуж за олимпийского чемпиона Нагано 1998 года в мужском одиночном катании Илью Кулика. От него родила дочь Елизавету. С фигуристом она рассталась в 2016 году.

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