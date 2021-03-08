«Я и мой стилист»: Мартин Авербух похвастался обновками, посетив бутик с Лизой Арзамасовой

Сын хореографа Ильи Авербуха Мартин в Instagram поделился фотографией, на которой он запечатлен с актрисой и звездой сериала «Папины дочки» Лизой Арзамасовой. Судя по всему, вместе с мачехой Мартин Авербух посетил бутик, где актриса помогла ему выбрать обновки. В частности, на Мартине можно увидеть новенький пуховик и джинсы.

«Я и мой стилист», — подписал кадр Мартин Авербух.

«Ничего себе, какой стилист у вас. Вы просто лучшие», «Классные и чудесные. Повезло вам со стилистом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что в прошлом году отец Мартина Авербуха Илья сыграл свадьбу с Лизой Арзамасовой, которая младше его на 21 год. Причем на протяжении нескольких лет они скрывали свой бурный роман от широкой общественности.

Заметим, что у Лизы Арзамасовой сложились прекрасные отношения с Мартином Авербухом. К примеру, не так давно он вместе с женой отца ездил в Сочи на Красную Поляну кататься на горных лыжах.

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