«Сохраним чувство близости»: Елизавета II выступила с обращением

Пока многие поклонники большой королевской семьи ждали выхода в эфир большого интервью Меган Маркл и принца Гарри, королева Великобритании выступила с обращением. Елизавета II поздравила британцев с днем Содружества.

«Мы все по-прежнему ценим поддержку, обширный опыт и знания, которые приносит совместная работа, и я надеюсь, что мы сохраним это обновленное чувство близости и общности», — цитирует Елизавету II New York Times.

Напомним, ранее британские таблоиды писали, что королева может отказаться от престола в случае смерти мужа, принца Филиппа. Герцог Эдинбургский продолжает курс реабилитации в больнице Святого Варфоломея, где на прошлой неделе ему сделали операцию на сердце.

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