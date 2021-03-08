«Была крайне мила»: Меган Маркл рассказала об отношениях с Елизаветой II

Большое интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри обошлось американскому телеканалу CBS в 7-9 миллионов долларов. Эти деньги были перечислены компании Опры, в то время как сами герцоги Сассекские не получили с него ничего. Во время двухчасовой беседы Меган призналась, что Елизавета II была всегда с ней очень добродушна.

«Она была крайне мила», — сказала Меган, чьи слова цитирует Vanity Fair.

По ее словам, первая их встреча прошла в официальной обстановке. За несколько минут до ее начала Гарри научил Меган исполнять реверанс.

Ранее стало известно, что за несколько дней до свадьбы, Кейт Миддлтон довела экс-актрису до слез. Правда, потом извинилась за свой поступок, отправив будущей родственнице букет цветов и открытку.

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