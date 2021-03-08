«Жизнь других» в Сан-Марино: все о кулинарии, пенсиях и казино
Жанна Бадоева
Звездный гость
Видеорецепт для мужчин: готовим праздничный ужин к 8 Марта
Видео

«Кейт заставляла меня плакать»: Меган Маркл сделала признание

Экс-актриса рассказала об этом в интервью Опре Уинфри.

«Кейт заставляла меня плакать»: Меган Маркл сделала признание
Меган Маркл. Фото: Global Look Press

Долгожданное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри вышло на экраны 7 марта. Во время двухчасовой беседы фанаты королевской семьи узнали много шокирующих подробностей. Одна из них – оказывается, Кейт Миддлтон доводила Меган Маркл до слез, а не наоборот.

«Кейт заставляла меня плакать», — призналась Маркл.

По ее словам, за несколько дней до свадьбы Кейт была чем-то расстроена. Свое плохое настроение она не скрыла. Это действительно задело Меган, из-за чего она расплакалась. Позже Миддлтон извинилась и направила Маркл букет цветов с запиской. Меган призналась Опре, что этим откровением она ни в коем случае не хочет задеть Кейт.

Ранее стало известно, что во время жизни в Лондоне Маркл думала о суициде.

Смотрите также:

Тэги

Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и Меган МарклМеган МарклМеган Маркл и принц ГарриМеган Маркл переездМеган Маркл сегодня