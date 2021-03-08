«Кейт заставляла меня плакать»: Меган Маркл сделала признание

Долгожданное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри вышло на экраны 7 марта. Во время двухчасовой беседы фанаты королевской семьи узнали много шокирующих подробностей. Одна из них – оказывается, Кейт Миддлтон доводила Меган Маркл до слез, а не наоборот.

«Кейт заставляла меня плакать», — призналась Маркл.

По ее словам, за несколько дней до свадьбы Кейт была чем-то расстроена. Свое плохое настроение она не скрыла. Это действительно задело Меган, из-за чего она расплакалась. Позже Миддлтон извинилась и направила Маркл букет цветов с запиской. Меган призналась Опре, что этим откровением она ни в коем случае не хочет задеть Кейт.

Ранее стало известно, что во время жизни в Лондоне Маркл думала о суициде.

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