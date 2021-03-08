«Я не хотела жить»: Меган Маркл думала о суициде

СМИ затравили экс-актрису во время жизни в Лондоне.

Меган Маркл вышла замуж за принца Гарри в 2018 году. Пара жила в Лондоне, но в прошлом году переехала в Калифорнию. В большом интервью Опре Уинфри, которое вышло на экраны 7 марта, экс-актриса рассказала, что во время жизни в Британии думала о суициде.

«Я не хотела жить», — призналась Меган.

По ее словам, перед мероприятием в королевском Альберт-холле в начале 2019 года она сказала Гарри, что не чувствует себя в безопасности, когда остается дома одна. Рассматривая фотографии того вечера, можно заметить, как крепко принц сжимает ее руку в своей.

«Мы просто улыбаемся, делаем свою работу и пытаемся держаться», — цитирует Маркл Vanity Fair.

Напомним, ранее стало известно, Меган и Гарри ждут второго ребенка. Опре они рассказали, что это будет девочка.

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