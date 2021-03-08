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«Что может быть лучше?»: Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол второго ребенка

Малыш появится на свет этим летом.

«Что может быть лучше?»: Меган Маркл и принц Гарри раскрыли пол второго ребенка
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Долгожданное интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уифри вышло в эфир американского канала CBS. Во время двухчасовых откровений герцоги Сассекские озвучили пол своего будущего ребенка. Это будет девочка. Она появится на свет в начале лета.

«У нас есть мальчик, а теперь будет девочка. Что может быть лучше?», — цитирует принца Гарри АВС.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Добавим, герцоги воспитывают сына Арчи, которому в мае исполнится два года. Как выяснилось, в Букингемском дворце опасались, что кожа малыша будет иметь темный оттенок. Об этом Меган рассказала в рамках беседы с Опрой Уинфри.

Осенью прошлого года стало известно, что у Меган Маркл случился выкидыш минувшим летом. Об этом  экс-актриса решилась рассказать только в ноябре.

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