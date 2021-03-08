«Ощущаю спелым виноградом»: Ксения Бородина поздравила себя с днем рождения

Жена бизнесмена Курбана Омарова опубликовала торжественный пост в честь своего дня рождения. Ксения Бородина сравнила себя с сочными ягодами. Она совсем не собирается стареть.

Ведущая программы «Бородина против Бузовой» призналась, что ей было нелегко написать поздравление себе самой. Однако поддержка близких и теплые слова поклонников придали ей веры.

«Ощущаю себя спелым виноградом. И цифра 38 красивая, потому что там мои любимые числа. Я родилась 8.03.83. И мне 38 лет. Магия чисел», — отметила Ксения.

Также Бородина добавила, что уже в полночь ей начали писать первые поздравления. А на улицах стали подходить случайные прохожие и осыпать комплиментами.

«Я хочу тут сказать вам большое спасибо, я чувствую ежедневно вашу любовь и поддержку, я счастливый человек, у меня есть все, о чем я могла мечтать и даже больше», — заявила знаменитость.

В личный праздник Бородина не забыла поздравить всех дам с Международным женским днем:

«С 8 Марта вас, дорогие девушки, и не важно, сколько вам лет, главное, чтобы вы были счастливы, здоровы и любимы».

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