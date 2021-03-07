«Я это сделал осознанно»: артисты обвинили Никиту Михалкова во лжи по поводу размера их зарплат

В недавнем выпуске авторской программы «Бесогон» Никита Михалков рассказал, что на него обрушился шквал негатива от российских знаменитостей.

Причиной недовольств артистов стало обнародование сумм заработанных плат актеров и режиссеров отечественного кинематографа. Михалков публично назвал в эфире своей передачи некоторые суммы. По мнению самого режиссера, гонорары звезд достаточно большие, чтоб жаловаться на бедность.

Например, ставка за смену актрисы Александры Бортич составляет 200 тысяч рублей, актера Павла Деревянко — 300 тысяч, а блогер и актер Антон Лапенко просит 200 – 250 тысяч рублей за смену.

После этого многие артисты написали гневные письма Михалкову. Сам Народный артист РСФСР не понимает такую реакцию.

Больше всего Никиту Сергеевича огорчила реакция молодого режиссера Жоры Крыжовникова.

«Жора – ты же тонкий человек. Среди вас много умных, тонких, понимающих, слышащих людей. Неужели вы ничего не ощутили? Я это сделал осознанно. Хотел понять насколько вас, выражающих свою гражданскую позицию, реально интересует судьба страны – ее прошлое, настоящее, будущее… Наша передача шла больше часа. Неужели вас не заинтересовало, то, что мы говорили про 90-е годы, та нищета, которая была 20 лет назад… Из всего пласта, который мы подняли в прошлом «Бесогоне», вы пропустили все. Абсолютно все — кроме себя самих», — ответил Михалков в авторской программе.

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