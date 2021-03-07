«Невероятная погода»: Наталья Бочкарева прогулялась по турецким улочкам в изумрудном костюме

Артистка Наталья Бочкарева опубликовала свежее фото из отпуска в Турции на личной странице.

Бочкарева прилетела в Анталию и пожелала поскорее выгулять яркий наряд цвета изумруда.

«Турция, ты прекрасна! Здесь такая невероятная погода и совсем нет туристов. Что может быть лучше?», — отметила Наталья.

По словам актрисы сериала «Счастливы вместе», во время отдыха она почувствовала значительное улучшение самочувствия. Также Бочкарева мечтает записать новый сингл для своих поклонников:

«Честно, мне не так важно было теплое море, как просто смена обстановки, ведь скоро вас ждет много нового… Вот думаю, может записать вам еще трек?».

Что касается аутфита для прогулок по теплой Турции, Наталья выбирает удобный и модный трикотажный костюм. К слову, знаменитости с большим удовольствием сочетают разные спортивные и более классические модели трикотажа с другими вещами в гардеробе. Даже среди звездных детей есть любители таких комплектов.

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Поклонники Натальи положительно отозвались о наряде знаменитости.

«Ох, рыжая! Да еще в зеленом, о чем еще говорить!», «Тебе к лицу!», «Супер», — написали подписчики Бочкаревой в комментариях под фото.

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