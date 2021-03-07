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Миллионы долларов: стало известно, столько стоило интервью Меган Маркл и принца Гарри

Новые откровения герцогов Сассекских Опре Уинфри появятся в эфире американского ТВ 7 марта.

Миллионы долларов: стало известно, столько стоило интервью Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Миллионы поклонников герцогов Сассекских в ожидании. 7 марта в эфире американского CBS выйдет интервью Меган Маркл и принца Гарри с Опрой Уифри. Оно стало одним из самых дорогих ТВ событий сезона.

CBS заплатила компании Опры Уинфри порядка 7-9 миллионов долларов. При этом, права на трансляцию в других странах канал продает за полтора миллиона долларов. А вот герцоги Сассекские за это не получили никаких денег. Хотя ранее они заявляли, что их интервью будет стоить, как минимум, миллион долларов. Об этом пишет Fanity Fair.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри во время интервью с Опрой Уинфри. Фото: Global Look Press

Напомним, из ранее опубликованных тизеров стало известно, что Гарри боялся повторения истории принцессы Дианы. Именно поэтому решил перевезти семью в США.

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