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Прозвище дочери и другие факты о маме Меган Маркл Дории Рэгланд

У женщины хорошие отношения с принцем Гарри.

Прозвище дочери и другие факты о маме Меган Маркл Дории Рэгланд
Меган Маркл с мамой. Фото: Global Look Press

Мама Меган Маркл – Дория Рэгланд трудится социальным работником и инструктором по йоге. Все свободное время она посвящает воспитанию малыша Арчи, которому в мае исполнится уже два года. Women’s Health собрал несколько фактов о Дории Регланд.

Родители Меган расстались, когда ей было шесть лет, поэтому мама стала ее лучшим другом.

Она называет Меган Маркл «цветок». Дориа считает, что дочь похожа на цветок из-за своего характера, такая же упрямая и целеустремленная.

Дориа Рэгланд
Дориа Рэгланд. Фото: Global Look Press

С зятем, принцем Гарри ей удалось создать хорошие отношения. К слову, еще в 2016 году герцог Сассекский рассказывал в одном из интервью, что мама Меган – потрясающий человек.

С момента переезда Меган и Гарри в США, мама герцогини жила с супругами.

Однажды Дория пробежала марафон в Лос-Анджелесе.

Добавим, что 7 марта на американском телевидении выйдет двухчасовое интервью Меган Маркл и принца Гарри.

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