«На сердце тяжело»: Анастасия Макеева переживает из-за смерти отца Глеба Матвейчука

Экс-избранница Глеба Матвейчука — Анастасия Макеева — опубликовала слова сопереживания семье актера на своей странице в Сети.

Артистка призналась, что была сильно огорчена новостью о смерти свекра. Алим Иванович, отец Матвейчука, скончался в возрасте 73 лет. Он был известным кинодеятелем и художником-постановщиком.

«Грустный день у меня сегодня и на сердце тяжело. Тот самый ангел и воплощение интеллигентности, ума, таланта и гения. Алим Иванович — уникальный человек: я искренне выражаю соболезнования Глебу и всей его семье! Сердце мое навсегда считает Алима Ивановича моей семьей и частью моей жизни. Мы отработали вместе картину «ЧиркиЗона», я почти год работала под опекой и в тандеме с талантливейшим человеком нашего кинематографа», — написала Макеева.

Напомним, Анастасия и Глеб развелись в 2016 году. Вместе они прожили семь лет. Сейчас Матвейчук состоит в браке с актрисой Еленой Глазковой. О новых серьезных отношениях Анастасии пока неизвестно. Ранее она была замужем за артистом Петром Кисловым. А также знаменитость долгое время общалась с Алексеем Макаровым — исполнителем роли Егора Осоргина в фильме «Офицеры».

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