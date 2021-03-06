«Настроение пошалить»: Виктория Дайнеко похвасталась наливным бюстом и пышными губками

Исполнительница Виктория Дайнеко опубликовала в личном микроблоге откровенный кадр в майке с глубоким декольте.

33-летняя артистка обладает роскошной фигурой. Девушка не стесняется раздеваться перед камерой. В одном из последних постов собственного профиля зеленоглазая шатенка пленила поклонников чувственным фото. Дайнеко похвасталась жемчужным чокером и длинной цепочкой с тем же камнем. Примечательно, что украшения не просто добавили утонченности образу Виктории, но и подчеркнули достоинства ее тела.

Открытая шея и глубокий вырез не смогли спрятать пикантную ложбинку бюста артистки.

«Шикарная», «Кайфушная», «Сочная», «Сладкий поцелуй», «Губки бантиком, бровки домиком», «Хороша», «Настроение пошалить», «Притягивает», — написали восхищенные фанаты в комментариях под фото.

Напомним, недавно Виктория опубликовала сексуально видео в белом корсетном топе, где также продемонстрировала красиве формы и стройные руки. А фанаты Виктории отметили, что девушка настоящая модница. Помимо трендовых вещей, Дайнеко умело сочетает вещи базового гардероба. Так, певица рассказала, как увеличить количество аутфитов при отсутствии большого комплекта нарядов.

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