«Никогда не была моделью»: Наталья Рудова назвала себя талантливой актрисой

Исполнительница роли преподавателя Ксении Андреевны в сериале «Универ» — Наталья Рудова — опубликовала пост о своей внешности. Девушка считает себя красивой. Однако это стало плохо отражаться на карьере артистки.

Рудова призналась, что уже и иностранные режиссеры видят в ней только привлекательную картинку. При этом сама знаменитость напоминает им, что у нее много драматических ролей:

«Все же, почему сразу «просто красивая модель»??? Я пишу это не для того, чтобы себя похвалить, я знаю, что я талантлива, и я в себе уверена».

По словам Натальи, большинство предпочитает доверять стереотипам. А ей самой приходится постоянно доказывать собственную принадлежность к искусству.

«В 90% случаев я не сужу о людях по их обложке, не составляю мнение, если не подкрепила информацией о том или ином человеке. Я понимаю, что так проще думать для большинства, но неужели людям нравится быть большинством?», — удивилась Рудова.

Напомним, ранее девушку осуждали за откровенные фотографии в Сети. Подписчики Натальи призналась, что кадры в купальниках не делают ее серьезнее. Рудова же обвинила фанатов в стереотипном мышлении.

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