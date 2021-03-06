«Для вас, дорогие мужчины»: Анна Михайловская приготовилась к Международному женскому дню

Артистка Анна Михайловская разместила свежее фото в своем профиле, в котором продемонстрировала яркое пальто с мехом.

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Молодежка» выбрала для ранней весны синее пальто с меховым воротником. Актриса позировала на улице. Естественный блеск коже придали солнечные лучи и отличное настроение. По словам Анны, она уже вовсю готовится к предстоящему женскому празднику:

«Все салоны красоты под завязку, выбор платьев уже ограничен, и все это для вас, дорогие мужчины, для вас в наш праздник».

Поклонники Михайловской остались в восторге от красоты и позитивной атмосферы кадра.

«Какая красота, моя любимая актриса!», «Какие у вас красивые фотографии», «Какой красивый образ!», «Какая Вы милая и нежная».

Однако некоторые подписчики Анны посчитали мнение актрисы слишком консервативным и даже устаревшим:

«Мне кажется, в первую очередь мы делаем это для себя любимой, а потом уже для мужчины», «Какая Вы патриархалка», «Если мне нравится — это самое главное. И каждый день будет праздником, если я этого захочу!».

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