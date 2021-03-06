«Чтобы точно его зацепить»: Курбан Омаров рассказал о правилах на первом свидании

Муж телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров опубликовал новый пост о семейных ценностях и любовных взаимоотношениях.

Заботливый отец и примерный семьянин отметил, что поможет представительницам «прекрасного пола» научиться правильно вести себя на первом свидании.

«Сегодня делюсь с вами самыми четкими советами, как вести себя на первом свидании, чтобы точно его зацепить. И как всегда главный лайфхак — в конце поста», — заинтриговал поклонниц Омаров.

Для начала Курбан предложил опоздать. Затем заявить о серьезности своих намерений. А дальше нужно узнать все-все подробности его прежней жизни:

«Устройте ему допрос с пристрастием или наоборот расскажите о себе все, что помните. И о прадедах тоже. Чем больше вы друг о друге узнаете, тем крепче будут ваши отношения. Вы же все-таки на поиски будущего мужа пришли, а не просто весело провести время».

Последними пунктами в списке Омарова стали попытка полазить у него в телефоне, а также обязательный вопрос о наличии других конкуренток.

«А теперь для тех, кто в танке, уточню. Это была рубрика «вредные советы». Сделайте наоборот. И будет вам счастье», — резюмировал Курбан.

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