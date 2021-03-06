«Какая талия»: 49-летняя Нетребко в черном купальнике сверкнула пышным бюстом на пляже в Дубае

Оперная дива редко делится откровенными кадрами, но на этот раз она устроила целую фотосессию.

Анна Нетребко привыкла жить в бешеном ритме. Она признается, что ее рабочий график расписан на годы вперед. Отдыхать артистка любит, но выбраться на море ей удается нечасто. В прошлом году она провела с семьей несколько недель на пляже в Турции. А потом оперная дива объездила Италию, переболела коронавирусом, вновь испытала логдаун в Вене, где давно живет с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго.

В этом году Анна дважды приезжала в Россию. Она выступала на лучших сценах, а вот с наступлением весны певица приехала в Дубай. она устроила себе долгожданный отпуск. На этот рах артистка не постеснялась оголиться. Увидеть ее в купальнике — большая редкость. Однако на этот раз Нетребко позволила себе понежится в лучах солнца на побережье. Она позировала перед камерой в черном купальнике, подчеркнувшем красоту ее фигуры.

Оперная дива элегантно прикрывалась то шелковой туникой, то ультрамариновой накидкой из шифона. Анна блеснула пышным бюстом. Она любит колоритные образы, поэтому носит платки и золотые украшения в Арабских Эмиратах.

Поклонники были сражены тем, как звезда выглядит в 49 лет. Многие посчитали, что она похудела. Нетребко в свою очередь не раз признавалась, что после родов ее вес не менялся ни разу. «Роскошная красотка», «Анюта, вот это фигурка», «Какая талия, а ножки!», «Ложбинка — не прячьте ее», «Вау, вы отлично выглядите», «Какая чаровница», «Ноги фантастичные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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