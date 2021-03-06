«А вы рожали?»: Топурия блеснула идеальной фигурой спустя полтора месяца после появления на свет сына

Певица Кети Топурия в Instagram разместила фотографии, на которых похвасталась своей идеальной фигурой. При этом во второй половине января, как известно, она стала мамой. На свет появился ее сын Адам. Звезда, надо признать, словно и не рожала. Она просто великолепно выглядит. У нее нет ни грамма лишнего веса.

«А вы рожали?» «Вы очень красивая и худая после родов», «Эти фотографии полны положительных эмоций. Кети, мы вас очень сильно любим», «Просто неземная Кети. Так держать!» — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что отцом сына Адама является муж Кети Топурии бизнесмен Лев Деньгов. Известно, что роды популярной исполнительницы проходили в одном из лучших роддомов столицы.

Отметим, что у Кети Топурии есть также дочка Оливия. Она родилась 15 июня 2015 года. Отцом малышки стал бизнесмен Лев Гейхман. После рождения наследницы они были вместе на протяжении двух лет, а потом расстались.

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