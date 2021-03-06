«В родной город почему-то не зовут»: как сейчас живет победитель детского «Голоса» Даня Плужников

Победитель детского шоу «Голос» Даня Плужников продал квартиру в Сочи и уехал с родителями в Москву. Напомним, пять лет назад вся страна аплодировала 14-летнему Данилу, а в его родном городе Сочи победителя встречали, как героя.

Сегодня, по словам матери Данила, на малой Родине артист не так популярен.

«Его в родной город почему-то не зовут — ни на концерты, ни в состав жюри. В Сочи мы и сами стали редко приезжать, некогда, были только летом. Немного отдохнули, у родных погостили, и вернулись в Москву, много дел…», — призналась Ирина Афанасьева в интервью «Комсомольской правде — Кубань».

Также родительница известного музыканта рассказала о том, что после победы на Первом канале мальчику дали квартиру. Небольшую жилплощадь в Сочи Плужниковы продали и перебрались в Москву. Как отмечает Ирина Афанасьева, в столице Данил очень востребован. Он учится на третьем курсе музыкального училища, а также присутствует в качестве члена жюри на различных вокальных фестивалях.

«Сыну уже 19 лет, голос у него меняется, окреп, теперь такой баритон. Сейчас его очень заинтересовал саунд-продакшн, это профессиональная запись вокала, музыкантов, сведение, мастеринг, композиция, аранжировка. После училища Данил хочет развиваться в этом направлении. Сам прошел интернет-курсы. А как-то давно, года два- три назад, сказал, что с удовольствием бы и в кино снялся, в каком-нибудь сказочном фильме. Данил – настоящий артист! Он на все смотрит с юмором. Может и над собой посмеяться, и над окружающими», — заявила Ирина Афанасьева.

Напомним, Даня Плужников с рождения страдает сложным системным заболеванием костей.

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