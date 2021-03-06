Винокур поздравил женщин с 8 Марта совместным кадром с молоденькими Пугачевой и Лещенко

Известный артист Владимир Винокур в Instagram поделился архивной раритетной фотографией с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой и своим давним другом популярным певцом Львом Лещенко. Кадр был сделан не одно десятилетие назад – еще в прошлом веке. Все звезды на фотографии совсем молодые.

«В лице Аллы Борисовны всех женщин поздравляем с наступающим праздником! Здоровья и счастья вам!» Владимир Винокур

«Спасибо вам большое за это фото», «Как молоды вы все тогда были», «Какое раритетное и красивое фото. А какие на нем собрались вместе талантливые люди», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Алла Пугачева в свое время близко дружила со Львом Лещенко и Владимиром Винокуром. Они не раз вместе принимали участие в различных концертах.

Владимир Винокур в 1989 году стал народным артистом РСФСР. С того же года он бессменный руководитель «Театра пародий Владимира Винокура».

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