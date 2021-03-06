«Новый образ»: Пелагея в пышном платье из черного атласа выступила на сцене с Лещенко

Пелагея является заслуженной артисткой РФ. Многие полюбили ее, когда девушка стала наставницей в шоу «Голос». Она умело разглядывала талант в юных певцах и уже взрослых артистах. Примечательно, что блондинка вместе со своей группой исполняет романсы и русские народные песни. На сцене ее можно увидеть в нарядах с узорами и кокошниках. А вот в обычной жизни девушка все чаще носит трендовые образы, подчеркивающие ее женственность.

В прошлом году Пелагея развелась с хоккеистом Иваном Телегиным. Теперь она все чаще выступает на сцене, а вот свободное время посвящает дочке Таисии. В январе певица свозила малышку на отдых в Дубай и на Мальдивы. Но артистка умело совмещает работу и материнство. С приходом весны стартовали новые съемки и концерты. 5 марта она появилась в «Крокус Сити Холле». Девушка выступила в дуэте с самим Львом Лещенко.

В соцсети Пелагея поделилась закулисными кадрами, на которых позировала в черном атласном платье макси с цветочным узором и открытыми плечами. Пышный наряд подчеркнул ее талию и грацию. Певица сделала гладкую укладку с пучком и яркий макияж с акцентом на глаза. Коллеги запечатлели, как она выходит на сцену в роскошном образе.

«Новый образ Поли. Эфир на 1 канале, дуэт с Л.В. Лещенко в большом праздничном концерте», — гласит подпись в соцсети.

Поклонники были сражены красотой девушки. Многие оценили ее лук и постройневшую фигуру. «Поль, ну очень красивая же», «Безумно красивая вы, Поля!», «Бомбический образ, такой нежный и вообще», «Глаз не отвести», «Женственная! Счастливая! Внешняя красота и внутренняя, все это отражается на фото у Пелагеи!», «Поля, очень красиво! Девушка-весна», «Лечебный голос Пелагеи», — прокомментировали пост подписчики.

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