«Уровень «бог»: Ольга Орлова оценила водительские способности Ксении Бородиной

Экс-ведущая проекта «Дом-2» Ольга Орлова опубликовала совместное фото с подругой Ксенией Бородиной в одном из последних постов личного микроблога. Знаменитости отметили конец рабочей недели в одном из столичных заведений с мастер-классом по приготовлению кулинарных блюд.

Орлова облачилась в теплое пальто в мелкую клетку, а Бородина в черный пуховик Prada. В таком виде Ольга сфотографировала себя и подругу в салоне дорогого автомобиля жены бизнесмена Курбана Омарова.

Знаменитость отметила не только прекрасный внешний вид коллеги, но и водительское мастерство Бородиной.

«Пятница. Вызвала тачку, водитель — уровень «бог»! Не знаю, чем платить», — призналась Орлова.

Также бывшая солистка женской поп-группы «Блестящие» рассказала о том, что все блюда, которые они с Ксенией взяли для ужина, были приготовлены ими самими.

Дело в том, что знаменитости посетили не совсем обычный ресторан. В этом заведении все гости могли сами принимать участие в кулинарном процессе. Ольга и Ксения испекли пиццу, а после устроили настоящую дискотеку с яркими танцами.

Поклонники телеведущих признались, что зарядились энергией от подруг:

«Опасные красотки», «Лучшие», «Дружба рулит!», «Красотки, так держать».

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