«А брови?»: Джиган оценил фото Милохина, который сменил имидж и побрился налысо

Рэпер Джиган отреагировал на фотографию блогера и тиктокера Дани Милохина в Instagram, на которой тот побрился налысо.

«А брови?» — задал он вопрос, который собрал огромное количество лайков и комментариев.

«Доброе утро!» — скромно подписал кадр Даня Милохин.

«Джиган, помоги ему с этим», «Забыл он. Но у него все еще впереди», «Это родное. Брови, видимо, ему жалко», «Осталось ему отрастить бороду и будет вылитый Джиган», «Миром правит Джиган и его лысая головушка», — отреагировали в комментариях пользователи.

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Напомним, что Джиган ранее сбрил себе брови. Это произошло, когда он угодил в рехаб во время пребывания его семьи в Америке. Громкая история разыгралась год назад. Тогда Оксана Самойлова выгнала рэпера из дома. Лишь спустя несколько месяцев ему удалось вымолить у любимой женщины прощение. Модель отмечала, что простила Джигана ради детей. Уже целый год он ведет себя очень тихо. Музыкант перестал посещать шумные вечеринки и буквально пыль сдувает с Самойловой.

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