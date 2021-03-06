«Оргазмическое»: Анна Хилькевич подразнила внушительными формами в корсетном платье пудрового цвета

Исполнительница роли Марии Беловой в сериале «Универ» — Анна Хилькевич — опубликовала свежее видео в полупрозрачном наряде на своей странице.

Артистка покружилась на камеру в воздушном платье с роскошным декольте. Пудровый наряд не скрыл всех прелестей аппетитной фигурки Анны. Несмотря на то, что соблазнительница пряталась за каскадом искусственных камней, все-таки засветила в моменте соблазнительную «ложбинку греха».

«Shine bright like a diamond», — вспомнила Анна строчку из песни Рианны Diamond.

Действительно, Анна, словно в бриллиантах, сверкала и буквально манила своих поклонников. Самые завороженные восхитились красотой знаменитости в комментариях под роликом:

«Богиня», «Анюта классная», «Вау! Как красиво», «Залипательно», «Бомбита-сеньорита», «Шикарно, очень эстетично и привлекательно! Чувствуется вкус и индивидуальность», «Вау! Сначала подумала, что голая», «Какое видео! Оргазмическое для глаз».

Напомним, что Хилькевич стала популярна после своего появления в комедийном сериале «Универ. Новая общага». Актриса исполнила в нем образ эффектной блондинки — студентки журфака, которая смогла влюбить в себя примерного отличника Валентина.

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