«Я очень люблю Нью-Йорк, но жить хочу в Москве»: Эмин назвал столицу РФ комфортной для себя

В этом городе певца все устраивает, кроме заторов на дорогах.

Известный певец и предприниматель Эмин Агаларов в молодые годы жил в Швейцарии и Америке, но сейчас называет Москву самым комфортным городом для себя. В новом интервью 41-летний артист признался, что его в российской столице все устраивает (кроме пробок, конечно). Мужчина любит путешествовать по разным уголкам мира, но жить однозначно хочет именно здесь.

«У Москвы своя атмосфера. Я очень люблю Нью-Йорк, но жить хочу в Москве. Наверное, когда в городе у тебя вся жизнь и работа, родные, друзья, ты уже априори его ставишь гораздо выше всех остальных», — признался Эмин журналу «Москвич».

По словам музыканта, который объездил всю страну с концертами, москвичей от остальных россиян отличает скорость принятия любых решений, а также амбициозность и активность. Отвечая на вопрос, где бы он жил, если не в «белокаменной», артист назвал родной город Баку.

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В начале марта Агаларов активно готовится к проведению музыкальной премии «Жара», которая пройдет 4 апреля в Crocus City Hall, а еще записывает новую песню.

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