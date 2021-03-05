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Свадьба, гардероб, охрана: стало известно, сколько денег Букингемский дворец потратил на герцогов Сассекских

Счет идет на десятки миллионов долларов.

Свадьба, гардероб, охрана: стало известно, сколько денег Букингемский дворец потратил на герцогов Сассекских
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Меган Маркл и принц Гарри стали супругами в 2018 году. А в начале 2020-го отказались от исполнения королевских обязанностей. Сколько денег на пару практически за два года потратил Букингемский дворец, подсчитали в издании Fox Business.

Свадьба герцогов Сассекских обошлась в 45 миллионов долларов. В расходы были включены не только свадебный стол, но и снайперы, охрана под прикрытием, служба безопасности. Из традиционных трат – свадебный торт стоимостью порядка 70 тысяч долларов, ну и культовое платье Меган от Givenchy обошлось в 440 тысяч долларов.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Ремонт коттеджа «Фрогмор» на территории Виндзорского замка стоил 3,2 миллиона долларов. Хотя прошлой осенью сообщалось, что эти деньги герцоги вернули.

Согласно официальным данным, гардероб Меган Маркл в 2018 году был оценен в миллион долларов. Хотя основную часть этой статьи расходов заняло свадебное платье. Ну, и охрана пары обходилась в сумму более 5 миллионов долларов в год.

Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: Global Look Press

Напомним, что в августе прошлого года Меган Маркл и принц Гарри заключили контракт с Netflix, благодаря которому обеспечили себе финансовую независимость.

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