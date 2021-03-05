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Четвероногие друзья: переживать тяжелые времена Елизавете II помогают два новых щенка

В Виндзорском замке появились новые щенки корги.

Четвероногие друзья: переживать тяжелые времена Елизавете II помогают два новых щенка
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Королева Великобритании Елизавета II переживает непростые времена. Ее муж, 99-летний принц Филипп, 17 дней назад был госпитализирован с инфекцией. А на днях ему сделали операцию на сердце. Ранее ее огорчило решение принца Гарри и Меган Маркл. Еще 19 февраля герцоги Сассекские направили в Букингемский дворец официальное письмо, в котором отметили, что не вернутся в Лондон как члены королевской семьи.

Пережить все это 94-летней Елизавете помогают два новых щенка корги, которые недавно появились в Виндзорском замке. Об этом пишет The Sun.

Елизавета II
Елизавета II. Фото: Global Look Press

Неясно, какого пола новые четвероногие друзья королевы, но известно, что живут они во дворце порядка двух недель. Добавим, что за всю жизнь у королевы было более 30 собак и все породы корги, а первую она получила в день своего 18-летия, в 1944 году.

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