«От осинки не родятся апельсинки»: Игорь Макаров по фотографиям сравнил себя и дочку

Хоккеист Игорь Макаров в Instagram опубликовал две фотографии, сделанные с разницей в несколько десятилетий. На одной запечатлен он в детстве, а на другой его дочка Маша, которой в этом году исполнится три годика. Надо признать, что наследница игрока очень сильно похожа на своего отца.

«Одна семейка», «От осинки не родятся апельсинки», «Папина дочка. Яблочко от яблони недалеко падает», «Очень вы хороши с дочкой на этих фотографиях», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Игорь Макаров с 2013 года женат на популярной телеведущей Лере Кудрявцевой. Она старше мужа на 15 лет, что, впрочем, не мешает им быть вместе счастливыми. Дочь Маша в звездной паре появилась на свет в августе 2018 года.

Ранее Лера Кудрявцева рассказывала, что спокойно отпускает молодого мужа на дискотеки. Сама в свободные часы она предпочитает поспать. По словам звезды, у них в семье царит полное взаимопонимание. Любые конфликтные ситуации они с супругом быстро улаживают.

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