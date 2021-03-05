К 8 Марта Валерий Сюткин пожелал женщинам элегантных мужчин

Ну и, конечно, здоровья, удачи и любви.

Заслуженный артист России, певец и музыкант Валерий Сюткин поздравил российских женщин России с наступающим праздником — 8 Марта. В беседе с журналистами 62-летний мужчина пожелал прекрасной половине человечества удачи, успехов, любви, и чтобы здоровье не отвлекало дам от радостей жизни.

Ну и, конечно же, красивое пожелание женщинам не может обойтись без упоминания сильного пола.

«И чтобы рядом были надежные, элегантные, порядочные мужчины», — цитирует поздравление Сюткина ФАН.

Добавим, что самому Сюткину в праздничный день нужно поздравить мать, двух дочерей, внучку и, конечно же, жену. Напомним, что в 2020 году супруга артиста Виола подарила Валерию сына. Несмотря на возраст, музыкант был невероятно рад этому событию.

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