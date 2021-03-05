Молодые и дерзкие: Лолита Милявская нежно прижалась к Борису Моисееву на совместном фото

На фанатской страничке певицы Лолиты Милявской в Instagram появился красивый кадр, на котором она запечатлена со своим давним другом, музыкантом Борисом Моисеевым. Судя по всему, снимок был сделан в начале двухтысячных годов. Лолита и Моисеев на кадре — молодые и дерзкие. Они нежно прижимаются друг к другу ради красивого кадра.

«С днем рождения, Боречка», — подписали кадр фанаты Лолиты Милявской. «Оба артиста обожаемы нами», «Вот это фотография. Память на всю жизнь», «Бориса с днем рождения. Пусть у него все будет хорошо. Здоровье сейчас самое важное», — отметили в комментариях пользователи.

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Напомним, что Борис Моисеев чуть больше десяти лет назад перенес инсульт. Сейчас он практически ни с кем, кроме самых близких людей, не общается. Часто возникают слухи, что музыкант в крайне тяжелом состоянии. Однако его концертный директор Сергей Горох каждый раз это опровергает.

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