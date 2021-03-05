На вечеринке с бывшим отчимом: 49-летняя Орбакайте в лазурном платье предстала в объятиях Киркорова

Несмотря на то что Примадонна развелась с Филиппом Бедросовичем, ее старшая дочка поддерживает с артистом дружеские отношения. Они неплохо ладят.

Кристина Орбакайте в Storeis микроблога поделилась свежими кадрами с недавней вечеринки. Перед объективами фотокамеры певица позировала в объятиях своего, теперь уже бывшего отчима Филиппа Киркорова. Примечательно, что развод Аллы Пугачевой и поп-короля отечественной сцены никак не сказался на отношениях Филиппа Бедросовича и Кристины. Она прекрасно ладят. Сам певец этой дружбой очень дорожит. Надо ли говорит, что артист часто бывает в доме Примадонны. Муж певицы — шоумен Максим Галкин — даже шутил, что для их семьи Киркоров — это что-то святое.

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К слову, на празднике Кристина Орбакайте появилось без Михаила Земцова. Возможно супруг артистки не смог сопровождать ее на вечеринке из-за дел. Для светского раута певица выбрала утонченное лазурное платье с разрезом до середины бедра и открытыми плечами. Образ поп-дивы дополнили рукава-буфы и лаконичная прическа — челка-шторка и локоны с легкими кудрями.

Напомним, что у Кристины Орбакайте есть трое детей: старшие сыновья Никита и Дени, а также восьмилетняя дочка Клава от мужа-бизнесмена Михаила Земцова.

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