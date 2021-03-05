«О, боги! Что за женщина»: Орлова в шелковой сорочке сверкнула изящными щиколотками

43-летняя Ольга Орлова наряду с другими звездами отечественного шоу-бизнеса может похвастаться моложавым видом. У экс-солистки группы «Блестящие» есть взрослый сын. При этом сама певица выглядит скорее как его ровесница, нежели мама. Актриса тщательно следит за внешностью и имиджем. На всех светских мероприятиях экс-ведущая проекта «Дом-2» блистает в брендовых вечерних туалетах. На публике она появляется исключительно с идеальным макияжем и укладкой.

И часто балует поклонников пикантными снимками. Так, к примеру, Орлова позировала в своей спальне. Певица примерила шелковую пижаму оттенка незабудки, легкий гипюр украшал пышную грудью теледивы. А длина миди такого стильного домашнего одеяния подчеркнула ее тонкие изящные щиколотки.

«Сын вырос, а мама не постарела», «Такая стройная!!», «О, боги! Что за женщина», «Шикарный вид!! Как вам удается с утра сиять как бриллиант?!», «Чувственная», «Шелковая ткань скользит по телу», «Ох, какие виды», «Суперская!!», «Гипюр на самых пикантных зонах», «Вау, так в кроватку?!», «Вот это я понимаю — утро доброе!!», «Как всегда на высоте!!», «Какие тонкие щиколотки, ступни, как у принцессы», «Молодая!! Совсем еще девчушка», — написали фолловеры.

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