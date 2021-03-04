«Какой вид»: невестка Орбакайте в тигрином бикини обнажила тонкую талию на пляже Майами

Алена Краснова не скрывает, что была соседкой по даче с Никитой Пресняковым. Сын Кристины Орбакайте длительное время учился и жил в Нью-Йорке, но потом вернулся в Россию. Тогда у него и завязались отношения с юной, хрупкой девушкой. Уже три года влюбленные живут в браке. Они не торопятся обзаводиться детьми, предпочитая жить для себя. Около года супруги не ездили в отпуск вместе. На днях они исправили ситуацию.

Никита увез свою возлюбленную в Майами. Они смогли добраться до Америки и разместились в элитном районе. Первым делом Алена поспешила на пляж, чтобы позагорать. В соцсети модель поделилась смелым кадром. Так как пара отдыхает вдвоем, не сложно догадаться, что фотографировал ее муж. Невестка Орбакайте предстала в откровенном тигрином купальнике на побережье. Девушка повернулась спиной к камере, засветив округлые бедра и осиную талию.

Поклонники были сражены образом Алены. Многие одарили ее комплиментами. Фигура модели вызвала восторг у пользователей Сети и лишила многих дара речи.

«Какая талия», «Уфф, горячо», «Чему завидовать, этой фигуре или тому, что вы в Майами», «Аленка, это же просто огонь», «Грех скрывать такую фигуру», «Какой вид», «Ангел наш», «Дикая кошка», «Никита в сознании вообще? Красотка», «Любоваться и любоваться», «Какая фигурка, статуэточка», «Ничего красивее не видела», — прокомментировали пост подписчики.

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